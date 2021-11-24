Прогноз на матч Интер – Шахтер. Битва за еврокубковую весну

В среду, 23 ноября, Шахтер проведет выездной матч против Интера (начало в 19:45). Для горняков это будет решающий поединок в борьбе за путевку в Лигу Европы.

Если Шахтер выиграет, а Шериф в параллельном матче уступит Реалу, украинская команда получит шанс в последнем туре отобрать у тираспольцев место в весенней стадии еврокубков.

Напомним, что в Лиге чемпионов Интер и Шахтер чаще всего играли вничью. С таким результатом завершились четыре предыдущих матча в турнире, причем в трех последних не было забито ни одного мяча. Сейчас аналитики Parimatch дают итальянцам 74% на победу против 10% у Шахтера (и 16% на ничью). Но, Шахтер уже не раз удивлял и вполне может привезти в этот раз три очка из Милана.

Хотя, это задача не из простых. Интер сейчас выступает довольно уверенно, идет на третьем месте в Серии А с отрывом от лидерской позиции в четыре очка. Конечно, проблемы при этом у команды есть. В частности, не в лучшей форме лучший бомбардир в этом сезоне Джеко. Напомним, он даже не сыграл за Боснию и Герцеговину в решающих матчах отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Украины. Шахтер же отправился в Милан без Исмаили, зато главный тренер взял с собой Евгения Коноплянку.

Добавим, что Интеру также нужна победа. Если Шериф повторит свой успех и вновь обыграет Реал, миланцы могут оказаться за бортом Лиги чемпионов. Так что борьба ожидается напряженная.