Тренер "Шахтера" назвал главную задачу команды после вылета из еврокубков
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"Шахтеру" предстоит теперь побеждать в УПЛ и Кубке Украины
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби после матча 5-го тура Лиги чемпионов от миланского "Интера" (0:2) рассказал, какие теперь у команды задачи на сезон.
"Нужно различать разные уровни — чемпионата Украины и Лиги чемпионов. Дома мы играем очень хорошо, а здесь у нас только одно очко. Видимо, мы пока не готовы соперничать с такими командами, как "Интер" и "Реал".
Теперь мы будем думать о чемпионате и Кубке Украины. Мы хотим выиграть оба турнира, поэтому должны полностью сосредоточиться на них. Будем надеяться, что в следующем сезоне мы сыграем в Лиге чемпионов и сыграем совсем по-другому", — цитирует Де Дзерби официальный сайт УЕФА.
В чемпионате Украины "Шахтер" лидирует вместе с "Динамо". У обоих команд равное количество очков, но киевляне на первом месте благодаря дополнительным показателям.
После этого поражения "Шахтер" остался на последнем месте в группе с одним очком и лишился шансов на еврокубковую весну.
Как ранее сообщал "Телеграф", украинские клубы в нынешнем сезоне показали худший результат в еврокубках за последние 14 лет. Ни одна команда не выступит в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы.
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