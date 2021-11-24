Тренер "Шахтера" назвал главную задачу команды после вылета из еврокубков

"Шахтеру" предстоит теперь побеждать в УПЛ и Кубке Украины

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби после матча 5-го тура Лиги чемпионов от миланского "Интера" (0:2) рассказал, какие теперь у команды задачи на сезон.

"Нужно различать разные уровни — чемпионата Украины и Лиги чемпионов. Дома мы играем очень хорошо, а здесь у нас только одно очко. Видимо, мы пока не готовы соперничать с такими командами, как "Интер" и "Реал".

Теперь мы будем думать о чемпионате и Кубке Украины. Мы хотим выиграть оба турнира, поэтому должны полностью сосредоточиться на них. Будем надеяться, что в следующем сезоне мы сыграем в Лиге чемпионов и сыграем совсем по-другому", — цитирует Де Дзерби официальный сайт УЕФА.

В чемпионате Украины "Шахтер" лидирует вместе с "Динамо". У обоих команд равное количество очков, но киевляне на первом месте благодаря дополнительным показателям.

После этого поражения "Шахтер" остался на последнем месте в группе с одним очком и лишился шансов на еврокубковую весну.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинские клубы в нынешнем сезоне показали худший результат в еврокубках за последние 14 лет. Ни одна команда не выступит в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы.