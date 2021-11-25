Укр

В Украине назревает скандал из-за награждения футбольного чиновника, который силой разгонял Евромайдан в Запорожье

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Виктор Межейко Новость обновлена 25 ноября 2021, 13:42
Виктор Межейко

Списки с потенциальными награжденными утекли в сеть.

Главный редактор ua.tribuna.com Олег Щербаков раскритиковал список футбольный деятелей, которых украинская ассоциация футбола (УАФ) хочет наградить на 30-летие со дня основания организации.

Об этом Олег написал на своей страничке в Facebook.

9 декабря в помещении Национальной оперы Украины УАФ планирует отметить свой юбилей. В честь 30-летия УАФ в министерство молодежи и спорта Украины были поданы списки о награждении государственными наградами и присвоении почетных званий Украины. В этот список попал и Виктор Межейко, глава Запорожской областной ассоциации футбола. Он известен тем, что был первым, кто получил реальный срок в суде за разгон Евромайдана в Запорожье. В 2014 году он возглавлял Запорожский областной совет.

"Недавно УАФ включила Межейко в список на государственную награду "За заслуги 1-й степени" и подала в министерство спорта среди других выдающихся и не очень людей украинского футбола. Виктор Межейко известен тем, что первым получил реальный срок в суде за разгон Евромайдана в Запорожье (5 лет условно с испытательным сроком). Весь список настолько величествен, что у меня захватывает дух. Очень надеюсь, что Минспорта сольет эти бумаги, подписанные первым вице-президентом УАФ Олегом Протасовым. Но не верю. Это гитарный перебор, Андрей Васильевич (Павелко). Очень перебор", — написал Щербаков.

Ознакомиться со всем списком потенциальных орденоносцев можно на сайте ua.tribuna.com.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Селезнев подрался после матча.

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