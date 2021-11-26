Умер легендарный Герман Зонин, который привел "Зарю" к историческому успеху

Уникальный тренер был последним из плеяды тренеров, под руководством которых украинские команды выигрывали чемпионаты СССР

Выдающийся футболист, мастер спорта и бывший главный тренер футбольного клуба "Зенит" Герман Семенович Зонин отошел в вечность на 95-м году жизни.

Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил пресс-центр ФК.

Легендарный Зонин, участник Великой Отечественной войны, запомнится миру, как признанный специалист не только отечественного, но и зарубежного футбола.

Герман Зонин, тренер, футболист

Именно он сделал чемпионом страны ворошиловградскую(луганскую) "Зарю", ставшую самым памятным эпизодом в его многолетней тренерской карьере.

После того, в 1973 году, Герман Семенович стал главным тренером "Зенита".

В далеком 1976-м, следуя четким указаниям Зонина, сине-бело-голубые получили реальный шанс одержать победу на чемпионате СССР, но тогда им не хватило всего одного очка. Именно тогда Зонин принял четкое решение выдвинуть на первые роли игроков, вошедших в дальнейшем в историю футбольного клуба, как чемпионы страны.

Позже, в 1948 году Герман Зонин начал играть за ленинградское "Динамо". Свою карьеру тренера начал позже на берегах Невы. Около 15 лет он жил командировками и всюду запоминался очень успешным. Воронежский "Труд" молодой Зонин поднял в Высшую лигу, а после, прибыв в Украину, еще и достиг повышения в классе с ворошиловградскими(луганскими) "Трудовыми резервами".

Тренер Герман Зонин, который привел "Зарю" к победе

Заслуги Зонина считают неоценимыми, ведь он одним из первых тренеров "старой" эпохи осознал ненужность нескольких популярных упражнений и минимальное влияние коллективного подхода. Наработки тренера до сих пор используют как пилотный тренировочный пример с индивидуальным подходом к каждому футбольному спортсмену.

В 1970 году Герман Семенович получил звание кандидата педагогических наук и стал первым тренером в Советском Союзе, в команду которого привлекли научную группу.

Умер тренер Герман Зонин

Напомним также, что от коронавируса умер бывший городской голова Киева Александр Омельченко, руководивший столицей Украины в течение 7 лет (с 1999 по 2006 годы) и за это время снискавший себе славу "архитектора проблем".