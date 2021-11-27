Погиб бывший главный тренер львовского "Руха"

Мостовой погиб в ДТП в Стрыйском районе.

В пятницу, 26 ноября, в дорожно-транспортном происшествии погиб бывший главный тренер "Руха" Руслан Мостовой, сообщает официальный сайт львовского клуба.

По данным источника, авария случилась в Стрыйском районе Львовской области, детали происшествия пока неизвестны. На момент трагедии специалисту было 46 лет.

Руслан Мостовой возглавил "Рух" в ноябре 2016 года, когда команда еще базировалась в Винниках и выступала во Второй лиге чемпионата Украины. Вместе со специалистом черно-желтые стали вторыми и вышли в Первую лигу.

Помимо "Руха", специалист долгое время работал в ивано-франковском "Прикарпатье".

В качестве игрока Мостовой поиграл во многих клубах Украины ("Закарпатье", "Прикарпатье", "Волынь"), однако большую часть карьеры провел в России, на протяжении пяти лет защищая цвета команды "Спартак" из Нальчика.

Как ранее сообщал "Телеграф", в пятницу, 27 ноября умер Герман Зонин, который приводил луганскую "Зарю" к чемпионству в первенстве СССР сезона-1972. Ему было 95 лет, проживал в Санкт-Петербурге.