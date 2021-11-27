Лидер сборной Украины высказался о перспективах команды в плей-офф ЧМ-2022

В этот раз грех жаловаться.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на жеребьевку раунда плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. На стадии полуфинала Украина сыграет против Шотландии, а Уэльс примет Австрию. Победители данных пар затем сойдутся в очной встрече.

"Что тут сказать, грех жаловаться в этот раз, жребий был к нам благосклонен. У нас сразу матч с Шотландией — это финал. Знаю, что многие футболисты выступают в чемпионате Англии, так что хорошо готовы физически в любой отрезок сезона.

Уверен, для сборной Украины это будет очень непростой выезд. Но самое важное, чтобы футболисты подошли к матчам в оптимальной форме. И здоровы. Не забывайте, что для нас это фартовый стадион, именно там Украина обыграла Швецию в плей-офф Евро-2020.

В сборной Украины сейчас очень сильный состав. Все футболисты играют постоянно в Лиге чемпионов, а молодежь после чемпионата Европы приобрела нужный опыт", — сказал Зинченко в интервью vZbirna.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре декабре следующего года.

Ранее "Телеграф" сообщал мнение главного тренера сборной Украины Александра Петракова по итогам жеребьевки.