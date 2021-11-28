Футболист-симулянт изображал муки после "толчка" рефери (видео)
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Забавный момент произошел в Южной Америке.
В ночь на воскресенье, 28 ноября (время киевское), в Монтевидео (Уругвай) на стадионе "Сентенарио" состоялся финальный матч Кубка Либертадорес (аналог Лиги чемпионов УЕФА в Южной Америке). В финале турнира встретились две бразильские команды "Палмейрас" и "Фламенго", однако самым обсуждаемым моментом встречи стала симуляция форварда первых Дейверсона.
При счете 2:1 в пользу своей команды нападающий "Палмейраса" Дейверсон после "толчка" рефери упал на газон и стал изображать муки. Судя по всему, футболист подумал, что его "ударил" соперник и хотел таким образом заработать для оппонента предупреждение или даже красную карточку. Данный момент попал в телетрансляцию поединка, вызвав немало улыбок в сети.
Видео забавной симуляции Дейверсона:
Добавим, что игра так и завершилась со счетом 2:1, а победный гол во встрече в компенсированное время забил именно Дейверсон.
Видеообзор матча "Палмейрас" — "Фламенго":
Ранее "Телеграф" сообщал о жуткой травме бразильца ПСЖ Неймара в матче чемпионата Франции с "Сент-Этьеном".
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