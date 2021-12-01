Укр

Из-за санкций из России сбежала чемпионка

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Ангелина Жук-Краснова Новость обновлена 01 декабря 2021, 13:56
Ангелина Жук-Краснова

Спортсменка устала ждать.

Известная российская легкоатлетка Ангелина Жук-Краснова рассказала, что будет выступать за сборную Молдовы.

Об этом спортсменка заявила в комментарии для ТАСС.

30-летняя Жукова, которая специализируется в прыжках с шестом, решила принять молдавское гражданство из-за отсутствия перспектив в сборной России. Дело в том, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) с 2015 года находится под санкциями. Российские легкоатлеты не могут выступать на больших международных турнирах под своим флагом, а допускают туда только маленькую горстку спортсменов, которых одобрила специальная комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Таким образом, Ангелина не принимала участие в крупных стартах с 2015 года. Сообщается, что ВФЛА согласилась отпустить спортсменку в Молдову.

"Я планирую выступать за Молдову. Что касается того, почему мною было принято такое решение, то причина всем понятна, я думаю. Сборная России в течение шести лет нигде не выступает, поэтому это для меня единственная возможность", — рассказала Ангелина.

Отметим, в 2014 году Жук-Краснова выиграла "бронзу" на чемпионате Европы в Цюрихе. Также в ее послужном списке есть победа на первенстве России.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Россию обвинили в убийстве фигурного катания.

Теги:
#Легкая атлетика #Молдова #Россия #Прыжки с шестом
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