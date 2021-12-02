Стало известно, когда состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины по футболу

Ждем января, там все решится.

Жеребьевка стадии 1/4 финала Кубка Украины по футболу состоится, скорее всего, в январе, сообщает Meta-ratings.com.ua.

По данным источника, такое условие выдвинула букмекерская компания VBET, которая является титульным спонсором турнира. Хотя ранее в СМИ была информация, что команды узнают своих соперников уже в пятницу, 3 декабря.

В четвертьфинал Кубка Украины прошли "Днепр-1", "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Ворскла", "Львов", "Александрия" и "Металлист", который выступает в Первой лиге.

Действующим обладателем трофея является киевское "Динамо". Напомним, победитель Кубка Украины автоматически получает путевку в Лигу Европы на следующий сезон. Где состоится решающий матч турнира, пока неизвестно. Ранее было принято проводить финал Кубка Украины в Киеве в День города, но в последнее время тенденция изменилась.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Металлист" выбил команду УПЛ на пути в четвертьфинал Кубка Украины. Харьковчане также лидируют в Первой лиге. Ознакомиться с итогами сезона можно по ссылке.