Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую эстафету

Старт — в субботу.

Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на эстафету в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.

Мужскую команду представят Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.

Старт гонки запланирован на 16.10 по киевскому времени. На данный момент сборная Украины в Кубке наций занимает 10-е место, что в следующем сезоне может уменьшить квоту на число участников до четырех.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинский биатлон сейчас переживает не лучшие времена. На этапе Кубка IBU в спринте ни одна из украинских девушек не попала в тридцатку сильнейших.

С 31-го по 33-е места расположились отечественные спортсменки с проигрышем более двух минут: Анна Кривонос (один промах), Ольга Абрамова (два промаха) и Инна Петренко (два промаха).

Куда хуже выступила Екатерина Бех, которая также с двумя промахами стала 49-й, проиграв две минуты и 34 секунды. Неудачно сложилась гонка для Анастасии Рассказовой, которая всего лишь с одной незакрытой мишенью стала 57-й с проигрышем более чем в три минуты.