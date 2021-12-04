Вратарь "Ворсклы" установил рекорд чемпионатов Украины по футболу (видео)

Пять пенальти за сезон еще никто не брал.

Вратарь "Ворсклы" Дмитрий Ризнык в матче 17-го тура УПЛ против "Руха" установил рекорд чемпионатов Украины по отраженным пенальти в одном сезоне чемпионата Украины.

На 38-й минуте встречи Ризнык справился с выстрелом Юрия Климчука за нарушение правил в собственной штрафной.

Таким образом, этот пенальти стал пятым, который Ризнык отбил в нынешнем сезоне УПЛ. До этого в чемпионате Украины по четыре удара с 11 метров отражали Валерий Воробьев, Виталий Постранский, Игорь Шуховцев и Рустам Худжамов.

Всего в 2021 году Ризнык отразил уже седьмой пенальти в ворота полтавского клуба.

22-летний вратарь в этом году начал привлекаться в сборную Украины по футболу и дебютировал в контрольной встрече против Болгарии. Игра завершилась со счетом 1:1, Ризнык провел один тайм и не пропустил ни одного мяча.

Как ранее сообщал "Телеграф", в пятницу донецкий "Шахтер" одержал разгромную победу над "Львовом в матче украинской Премьер-лиги и возглавил турнирную таблицу УПЛ благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей по сравнению с "Динамо".