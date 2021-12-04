Укр

Вратарь "Ворсклы" установил рекорд чемпионатов Украины по футболу (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
131
Дмитрий Ризнык Новость обновлена 04 декабря 2021, 18:22
Дмитрий Ризнык

Пять пенальти за сезон еще никто не брал.

Вратарь "Ворсклы" Дмитрий Ризнык в матче 17-го тура УПЛ против "Руха" установил рекорд чемпионатов Украины по отраженным пенальти в одном сезоне чемпионата Украины.

На 38-й минуте встречи Ризнык справился с выстрелом Юрия Климчука за нарушение правил в собственной штрафной.

Таким образом, этот пенальти стал пятым, который Ризнык отбил в нынешнем сезоне УПЛ. До этого в чемпионате Украины по четыре удара с 11 метров отражали Валерий Воробьев, Виталий Постранский, Игорь Шуховцев и Рустам Худжамов.

Всего в 2021 году Ризнык отразил уже седьмой пенальти в ворота полтавского клуба.

22-летний вратарь в этом году начал привлекаться в сборную Украины по футболу и дебютировал в контрольной встрече против Болгарии. Игра завершилась со счетом 1:1, Ризнык провел один тайм и не пропустил ни одного мяча.

Как ранее сообщал "Телеграф", в пятницу донецкий "Шахтер" одержал разгромную победу над "Львовом в матче украинской Премьер-лиги и возглавил турнирную таблицу УПЛ благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей по сравнению с "Динамо".

Теги:
#ФК Ворскла #УПЛ #ФК Рух #Дмитрий Ризнык
Российские танки могут двинуться на Украину с востока
Мир
Путин планирует захват части Украины: опубликованы карты вероятных направлений удара
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Российские танки могут двинуться на Украину с востока
Путин планирует захват части Украины: опубликованы карты вероятных направлений удара
Дата публикации
Категория
СИЗО в Харькове
"Телеграф" побывал в изоляторе, где содержат Колю Харьковского: как СИЗО выглядит изнутри (фоторепортаж)
Дата публикации
Категория
Гендиректор аптечного холдинга «АНЦ» Николай Щербина
"Мы отказали вымогателям, и они на неделю отключили нам все онлайн-продажи", — Николай Щербина, аптечная сеть АНЦ
Дата публикации
Категория
Молитвы в этот день помогают очиститься от грехов
Что нельзя делать во Введение в храм Пресвятой Богородицы 2022: запреты дня
Дата публикации
Категория
Андрей Шевченко
Шевченко поделился ожиданиями от матча с "Ювентусом"