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Украинка Старикова выиграла этап Лиги чемпионов по велотреку (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Елена Старикова Новость обновлена 05 декабря 2021, 13:42
Елена Старикова

Наша соотечественница трумфовала в Лондоне.

Елена Старикова, серебряная призерша Олимпийских игр в Токио в спринте (велотрек), выиграла соревнования в кейрине на финальном этапе Лиги чемпионов UCI в Великобритании. 

Об этом сообщает Федерация велоспорта Украины в Facebook.

25-летняя украинка в финале соревнований, которые проходили в Лондоне, опередила канадку Келси Митчелл и Марту Байону из Колумбии. 

Видео финального заезда доступно в сети:

Добавим, Старикова блестяще выступила на Олимпийских играх в Токио, выиграв "серебро" в спринте. Кроме того, Елена заняла 4-е место в кейрине.

Справка: Кейрин — разновидность велотрековых гонок, где финальному спринту предшествуют несколько кругов с установленной скоростью.

Ранее "Телеграф" сообщал о победе юной украинки Ксении Байло на чемпионате мира по прыжкам в воду в Киеве.

Кроме того, недавно украинец Олег Жох стал девятикратным чемпионом мира по армрестлингу. Еще один украинец Петр Маргаринт также завоевал золотую медаль на ЧМ в Румынии.

Напомним, первую награду в биатлоне в сезоне 2021/22 Украине принесла Ирина Петренко на Кубке IBU в Шушене.

Теги:
#Велотрек #Елена Старикова
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