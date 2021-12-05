Украинка Старикова выиграла этап Лиги чемпионов по велотреку (видео)

Наша соотечественница трумфовала в Лондоне.

Елена Старикова, серебряная призерша Олимпийских игр в Токио в спринте (велотрек), выиграла соревнования в кейрине на финальном этапе Лиги чемпионов UCI в Великобритании.

Об этом сообщает Федерация велоспорта Украины в Facebook.

25-летняя украинка в финале соревнований, которые проходили в Лондоне, опередила канадку Келси Митчелл и Марту Байону из Колумбии.

Видео финального заезда доступно в сети:

Добавим, Старикова блестяще выступила на Олимпийских играх в Токио, выиграв "серебро" в спринте. Кроме того, Елена заняла 4-е место в кейрине.

Справка: Кейрин — разновидность велотрековых гонок, где финальному спринту предшествуют несколько кругов с установленной скоростью.

Ранее "Телеграф" сообщал о победе юной украинки Ксении Байло на чемпионате мира по прыжкам в воду в Киеве.

Кроме того, недавно украинец Олег Жох стал девятикратным чемпионом мира по армрестлингу. Еще один украинец Петр Маргаринт также завоевал золотую медаль на ЧМ в Румынии.

Напомним, первую награду в биатлоне в сезоне 2021/22 Украине принесла Ирина Петренко на Кубке IBU в Шушене.