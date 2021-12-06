Укр

"Удар из ниоткуда": боец ММА нокаутировал соперника, который даже не понял, что произошло (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Серхио Петтис - Киоджи Хоригучи Новость обновлена 06 декабря 2021, 17:27
Серхио Петтис - Киоджи Хоригучи

Зрители стали свидетелями невероятного нокаута.

В минувший уик-экнд в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся большой вечер смешанных единоборств от промоушена Bellator. Украшением турнира под номером 272 стал нокаут в главном бою Серхио Петтис — Киоджи Хоригучи.

Соответствующее видео доступно на страничке Bellator в Twitter.

28-летний американец Петтис, который проводил свою первую защиту титула чемпиона Bellator в легчайшем весе (до 61 кг), выиграл бой благодаря сумасшедшему нокауту в 4-м раунде. 31-летний японский претендент увернулся от обманного хай-кика соперника, однако нарвался на чудовищный бэкфист в голову. После такого попадания добивание не понадобилось.

Видео нокаута в бою Серхио Петтис — Киоджи Хоригучи:

Добавим, что на счету Петтиса 22 победы в профи при 5 поражениях. Японец может похвастаться 29 победами при 4 поражениях.

Ранее известный российский боец ММА Александр Емельяненко извинился за досрочное поражение от средневеса на вечере боев в Сыктывкаре (Республика Коми, РФ). Кроме того, бывший соперник Владимира Кличко сразился с экс-чемпионом UFC в треугольном ринге.

Теги:
#Нокаут #Смешанные единоборства #Bellator
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