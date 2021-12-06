"Удар из ниоткуда": боец ММА нокаутировал соперника, который даже не понял, что произошло (видео)

Зрители стали свидетелями невероятного нокаута.

В минувший уик-экнд в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся большой вечер смешанных единоборств от промоушена Bellator. Украшением турнира под номером 272 стал нокаут в главном бою Серхио Петтис — Киоджи Хоригучи.

Соответствующее видео доступно на страничке Bellator в Twitter.

28-летний американец Петтис, который проводил свою первую защиту титула чемпиона Bellator в легчайшем весе (до 61 кг), выиграл бой благодаря сумасшедшему нокауту в 4-м раунде. 31-летний японский претендент увернулся от обманного хай-кика соперника, однако нарвался на чудовищный бэкфист в голову. После такого попадания добивание не понадобилось.

Видео нокаута в бою Серхио Петтис — Киоджи Хоригучи:

Добавим, что на счету Петтиса 22 победы в профи при 5 поражениях. Японец может похвастаться 29 победами при 4 поражениях.

Ранее известный российский боец ММА Александр Емельяненко извинился за досрочное поражение от средневеса на вечере боев в Сыктывкаре (Республика Коми, РФ). Кроме того, бывший соперник Владимира Кличко сразился с экс-чемпионом UFC в треугольном ринге.