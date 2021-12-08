Тренер "Шахтера" набросился на журналистов после ничьей с "Шерифом"

Итальянскому специалисту не понравились вопросы.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби после ничьей в матче 6-го тура Лиги чемпионов против "Шерифа" (1:1) возмутился вопросами журналистов. В частности, ему не понравилось, что представители СМИ назвали замену вратаря Андрея Пятова на дублера Алексея Шевченко "неуважением к сопернику".

"А вы вообще видели матч? Какой результат справедливый: ничья или победа "Шахтера"? Вы бы вообще спрашивали такое, если бы наша команда набрала три очка?

По моему мнению, Шевченко заслужил выйти сегодня на поле, пускай даже на пять минут. Алексей — настоящий профи, никакой речи о неуважении к сопернику и быть не может. Это было правильное тренерское решение", — заявил Де Дзерби в интервью ютуб-каналу «Шахтера».

Алексей Шевченко появился на поле впервые за полтора года. В последний раз он играл в марте 2020-го года.

"Шахтер" по итогам группового турнира занял последнее место с двумя очками и завершил еврокубковый сезон. У "Шерифа" семь баллов, а в плей-офф Лиги чемпионов пробились "Интер" (10 очков) и "Реал" (15 очков).

Как ранее сообщал "Телеграф", Александр Зинченко во вторник отличился голевой передачей в матче Лиги чемпионов против "Лейпцига".