Укр

Юная украинка стала двукратной чемпионкой мира (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Ксения Байло выиграла юношеский чемпионат мира Новость обновлена 08 декабря 2021, 18:48
Ксения Байло выиграла юношеский чемпионат мира

16-летняя спортсменка завоевала второе "золото".

Украинка Ксения Байло после победы в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на юношеском чемпионате мира добавила в свою коллекцию наград и "золото" в прыжках с 3-метрового трамплина.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации Украины по прыжкам в воду в Facebook.

В финале соревнований в возрастной группе "B" украинка стала лучшей, опередив немку Йоханну Краусс и Элизу Пиццини из Италии. 

Результаты соревнований:

Ксения Байло выиграла юношеский чемпионат мира
Ксения Байло выиграла юношеский чемпионат мира

Видео победно прыжка Байло:

В честь украинки прозвучал национальный гимн. 

Отметим, на счету сборной Украины уже 8 медалей, 5 из которых высшей пробы. Ранее "золото" в возрастной группе "B" добыли Алексей Середа и Данило Аванесов в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, Середа в прыжках в воду с 10-метровой вышки, а Даниил Коновалов поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала, победив в прыжках с 3-метрового трамплина в возрастной группе "А". Чемпионат мира проходит в Киеве в спортивном центре "Лико". Турнир завершится 9 декабря.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Олег Жох стал 9-кратным чемпионом мира по армрестлингу.

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