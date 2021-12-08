Юная украинка стала двукратной чемпионкой мира (видео)
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16-летняя спортсменка завоевала второе "золото".
Украинка Ксения Байло после победы в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки на юношеском чемпионате мира добавила в свою коллекцию наград и "золото" в прыжках с 3-метрового трамплина.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации Украины по прыжкам в воду в Facebook.
В финале соревнований в возрастной группе "B" украинка стала лучшей, опередив немку Йоханну Краусс и Элизу Пиццини из Италии.
Результаты соревнований:
Видео победно прыжка Байло:
В честь украинки прозвучал национальный гимн.
Отметим, на счету сборной Украины уже 8 медалей, 5 из которых высшей пробы. Ранее "золото" в возрастной группе "B" добыли Алексей Середа и Данило Аванесов в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, Середа в прыжках в воду с 10-метровой вышки, а Даниил Коновалов поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала, победив в прыжках с 3-метрового трамплина в возрастной группе "А". Чемпионат мира проходит в Киеве в спортивном центре "Лико". Турнир завершится 9 декабря.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Олег Жох стал 9-кратным чемпионом мира по армрестлингу.
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