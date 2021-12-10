"Минай" отреагировал на угрозы Селезнева и Леонова в адрес журналиста

Клуб, вроде, извинился, вроде, и нет.

"Минай" на официальном сайте отреагировал на конфликт, который случился во время телефонного разговора между нападающим команды Евгением Селезневым, тренером Юрием Леоновым и журналистом Андреем Сенькивым.

Напомним, футболист и наставник угрожали за якобы неправдивую информацию о том, что происходит в клубе, Селезнев даже намекал на физическую расправу, вызывая Сенькива на "разборку". Журналист уже написал заявление в правоохранительные органы.

Пресс-служба ужгородского клуба "уважает всех журналистов, которые привлекают внимание к клубу", однако они не понимают, как Сенькив использовать в своей работе "сомнительные источники информации".

"Минай" не исключает, что данная информация может быть такой, что "дискредитирует клуб в глазах болельщиков и коллег". В то же время, "с Селезневым уже была проведена воспитательная беседа, а клуб не поддерживает любых проявлений агрессии своих игроков по отношению к журналистам".

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко также отреагировал на конфликтную ситуацию, призвав полицию разобраться в данном вопросе.