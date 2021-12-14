Определились возможные соперники сборной Украины в Лиге наций
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Жеребьевка — уже в четверг.
Сборная Украины по футболу узнала возможных соперников по третьему розыгрышу Лиги наций, сообщает официальный сайт турнира.
Жеребьевка турнира состоится в четверг, начало — в 19.00 по киевскому времени.
Сборная Украины на данный момент находится в дивизионе В (второму по силе). Учитывая, что команда Александра Петракова по итогам прошлого розыгрыша вылетела из дивизиона А, то она она попала в первую корзину для жеребьевки. Таким образом, украинцы в группе точно не сыграют против Швеции, Боснии и Герцоговины и Исландии.
Методом жребия состав группы составят по одному представителю из корзины 2, 3 и 4. Согласно регламенту УЕФА, на этой стадии сборная Украины не сможет встретиться против России.
Корзина 2: Россия, Финляндия, Шотландия и Норвегия.
Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия и Ирландия.
Корзина 4: Словения, Черногория, Албания и Армения.
Команды на групповом турнире проведут по шесть матчей по система "каждый с каждым, дома и на выезде". Победитель группы получит право повыситься в дивизион А, а также будет претендовать на дополнительную путевку на Евро-2024. Учитывая, что регламент чемпионата Европы пока не прописан, на данный момент неизвестно, какие именно преимущества получат победители групп.
Как ранее сообщал "Телеграф", бывший игрок "Динамо" и сборной Украины работает грузчиком в супермаркете.