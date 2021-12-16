Болельщики высмеяли появление президента ФК "Мариуполь" в офисе клуба (фото)

Общественность едва ли не впервые увидела Чаундри.

Официальный сайт "Мариуполя" и клубные соцсети сообщили, что на этой неделе в офис команды пожаловал президент Тарик Чаундри.

Он провел встречу с вице-президентом азовцев Андреем Санинын, где руководители подвели итоги уходящего года, а также обсудили стратегию развития на следующий год.

Удивительно в данной ситуации то, что ранее общественность вообще не знала в лицо Тарика Чаундри, московского бизнесмена с паспортом Великобритании, а сам он редко появлялся на мероприятиях, посвященных работе ФК "Мариуполь". При этом параллельно болельщики связывают этот клуб с Ринатом Ахметовым и "Шахтером", якобы "Мариуполь" все еще в Премьер-лиге только потому, что "Шахтеру" надо куда-то отдавать молодежь для получения опыта.

Главный редактор портала "Трибуна" Олег Щербаков на своей странице в фейсбуке собрал лучшие мемы по данной теме.

В частности, пользователи "Трибуны" шутят, что индус на фото — это продавец шаурмы, которого заставили сделать фото, а он спрашивает, нужно ли добавить огурцы. А вот на другом меме Чаундри якобы удивляется, почему команда играет в футбол, а не в крикет, который так популярен в Пакистане, на родине бизнесмена.

На зимнюю паузу "Мариуполь" ушел на последнем месте в турнирной таблице, рискуя покинуть УПЛ.

Как ранее сообщал "Телеграф", президент "Шахтера" Ринат Ахметов тратит миллионы на зарплаты футболистов.