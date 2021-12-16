Сборная Украины по футболу узнала соперников по третьему розыгрышу Лиги наций

В четверг в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового турнира Лиги наций.

Жеребьевка Лиги наций: как это было

Сборная Украины попала в группу B1, где сыграет против сборных Шотландии, Армении и Ирландии. Стоит отметить, что с Шотландией украинцы также сыграют в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Группа 1: Армения, Ирландия, Шотландия, Украина.

Группа 2: Албания, Израиль, Россия, Исландия.

Группа 3: Черногория, Румыния, Финляндия, Босния.

Группа 4: Словения, Сербия, Норвегия, Швеция.

Ранее Украина в своей истории еще ни разу не встречалась против ирландцев.

Первые матчи состоятся уже в июне следующего года.

Победа в группе позволит сборной Украине подняться в самый высокий дивизион А и проводить встречи с самыми сильными сборными Европы. Кроме того, победа в группе Лиги наций — дополнительный шанс получить путевку на Евро-2024. На данный момент еще нет регламента чемпионата Европы, поэтому сказать, как именно будет проходить отбор, нельзя.

Как ранее сообщал "Телеграф", действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финале обыграла Испанию (2:1).