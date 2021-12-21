Избитого Беринчиком россиянина шокировало гостеприимство украинцев (видео)

Боксер не ожидал теплого приема.

Российский боксер Иса Чаниев, который в середине декабря единогласным решением судей проиграл бой украинцу Денису Беринчику, высказался о своем визите в Украину, где проходил вечер бокса.

Соответствующее интервью появилось на страничке boxing911.official в Instagram.

29-летний Иса рассказал, что впервые посетил Украину и был шокирован гостеприимством местных жителей, которые даже болели за него. Чаниев отметил, что к нему в раздевалку перед поединком приходили украинцы и желали ему удачи.

"Я первый раз выступал в Украине и Киеве. В такой гостеприимной стране и городе я никогда не был. Ко мне подходили и фоткались, сами украинцы говорили, что болеют за меня. До боя украинцы писали мне в директ, что болеют за меня и переживают. Очень гостеприимная страна и город, я просто был в шоке. Даже в раздевалку ко мне заходили, когда я разминался, и желали удачи. Я не ожидал такого", — заявил Чаниев.

Смотреть комментарий Чаниева про Украину с 19:15.

Добавим, что на кону поединка стоял чемпионский пояс украинца World Boxing Organisation International в легком весе (до 61,235 кг). Судейский счет — 112-118, 112-116 и 111-118 в пользу Беринчика.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Беринчик может провести бой с Василием Ломаченко.