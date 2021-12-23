Укр

Ярмоленко едва не спас "Вест Хэм" от поражения "Тоттенхэму": видео феноменального удара украинца

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Андрей Ярмоленко Новость обновлена 23 декабря 2021, 11:32
Андрей Ярмоленко

Игрок сборной Украины чуть не стал героем встречи.

В среду, 22 декабря, "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко проводил гостевой поединок с "Тоттенхэмом" в рамках матча 1/4 финала Кубка английской лиги. Встреча, которая проходила на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В первом тайме произошли все ключевыіе события в игре. Полузащитник "Шпор" Стивен Бергвейн открыл счет на 29-й минуте встречи, а уже спустя 3 минуты игрок гостей Джаррод Боуэн сравнял счет. Победный гол состоялся на 34-й минуте после удара Лукаса Моуры. В полуфинал кубка пробился "Тоттенхэм".

Ярмоленко выпустили на поле за 10 минут до окончания основного времени встречи. Под занавес поединка Андрей имел возможность сравнять счет, но после его удара с рикошетом мяч угодил в перекладину ворот Льориса.

Видео удара Ярмоленко:

Видеообзор матча "Тоттенхэм" — "Вест Хэм" доступен на Youtube-канале "Шпор":

Ранее "Телеграф" сообщал, что фанаты "Вест Хэма" освистали Ярмоленко в матче Лиги Европы. К слову, "Молотобойцы" вышли в плей-офф ЛЕ с первого места в группе. Лондонский клуб сыграет в 1/8 финала ЛЕ, а его потенциальный соперник определится в стыковом раунде еврокубка. Ранее состоялась жеребьевка плей-офф ЛЕ.

Теги:
#Футбол #ФК Тоттенхэм #ФК Вест Хэм Юнайтед #Андрей Ярмоленко #Кубок английской лиги
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