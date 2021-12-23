Укр

Легендарный Тайсон может вернуться в украинский футбол

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
57
Тайсон Новость обновлена 23 декабря 2021, 14:19
Тайсон

Конкретики мало, но все может решиться уже зимой

Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер не исключил, что в зимнее трансферное окно ряды команды может пополнить бывший игрок харьковчан Тайсон.

"Зимние трансферы? Конечно планируем, но пока разглашать не будем. Узнаете, когда все будет ясно. Возвращение Тайсона? Думаю, здесь все будет зависеть от Тайсона. Все может быть. Но конкретики пока никакой нет", – сказал Кучер в эфире телеканала "Футбол 1".

На данный момент Тайсон выступает в бразильском "Интернасьонале", в который перебрался из донецкого "Шахтера". В нынешнем сезоне 33-летний бразилец провел 22 матча в Серии А, в которых отличился 4 голами и результативной передачей.

Ранее Тайсон с 2010 по 2013 годы уже выступал в составе "Металлиста", став любимчиком местных фанатов.

На данный момент харьковская команда лидирует в Первой лиге чемпионата Украины и, скорее всего, в следующем сезоне будет выступать в украинской Премьер-лиге.

Как ранее сообщал "Телеграф", киевское "Динамо" в зимнее трансферное окно может претерпеть серьезных изменений.

Теги:
#ФК Металлист #УПЛ #Тайсон
Механизм постановки на учет еще не обнародован
Украина
Женщин в Украине обязывают становиться на воинский учет: главное в трех пунктах
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Механизм постановки на учет еще не обнародован
Женщин в Украине обязывают становиться на воинский учет: главное в трех пунктах
Дата публикации
Категория
Путин предложил поставить российские ракеты на границе США
Путин странно ответил на вопрос о вторжении в Украину (видео)
Дата публикации
Категория
Сергей Фурса
"Придется смириться и платить", – экономист Фурса про тарифы и курс доллара в Украине
Дата публикации
Категория
В Украине вакцинацию от коронавируса проводят 4 препаратами
В Украине стартовал третий круг прививок от коронавируса: кто и как может пройти ревакцинацию
Дата публикации
Категория
"Желтая" карантинная зона пополнилась шестью областями
"Красными" остались две области: какие правила карантина действуют в Украине перед Новым годом