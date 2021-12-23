Укр

"Назвал ватой": известный украинский спортсмен подрался с депутатом (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Станислав Горуна подрался с депутатом Богданом Федуном Новость обновлена 23 декабря 2021, 18:33
Станислав Горуна подрался с депутатом Богданом Федуном

Спортивные навыки помогли каратисту.

Известный украинский каратист Станислав Горуна, который недавно попытался оправдаться за свою поездку в Россию во время войны, подрался с депутатом на заседании Львовского районного совета.

Об этом сообщает zaxid.net.

Инцидент произошел 23 декабря прямо в зале среди коллег. Вторым участником потасовки стал депутат от "Свободы" Богдан Федун. Горуна является депутатом от "Самопомощи". По информации источника, конфликт начался после того, как Федун назвал спортсмена "ватой". Депутаты сцепились, а через несколько секунд их растащили коллеги. К слову, каратист сумел повалить более габаритного "соперника" на пол.

Видео инцидента доступно в сети:

Горуна после "боя" заявил, что его оппонент повел себя как сопляк, начав перепалку в публичном месте.

"Он начал кричать, что я "вата". Я ему сказал: "Если бы ты был нормальным мужчиной, ты бы мне это сказал при личной встрече, когда мы встречались и обсуждали все эти вопросы, а не сейчас на камеру. А сейчас ты себя ведешь как сопляк", — цитирует Горуну zaxid.net.

Сообщается, что у Федуна были вопросы к Горуне по поводу его поездки в РФ, а также по поводу отсутствия спортсмена на заседаниях из-за участия в шоу "Танцы со звездами". К слову, каратист покинул проект после 7-го выпуска.

Отметим, на Олимпийских играх в Токио Горуна выиграл "бронзу".

Теги:
#Львов #Карате #Станислав Горуна
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