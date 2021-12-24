Укр

Яремчук "подж*пником" отбросил соперника на 3 метра (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Роман Яремчук Новость обновлена 24 декабря 2021, 10:37
Роман Яремчук

Хамский поступок украинца попал на видео.

Нападающий сборной Украины и лиссабонской "Бенфики" Роман Яремчук, который недавно отпраздновал гол в ворота "Динамо" в матче Лиги чемпионов (2:0), отметился странным поведением в кубковой игре с "Порту".

В четверг, 23 декабря, "Драконы" принимали "Бенфику" в рамках матча 1/8 финала Кубка Португалии. Встреча состоялась на стадионе "Драгау" и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Украинский форвард "Орлов" Яремчук отметился хамским поступком и чудом не был удален за неспортивное поведение. На 73-й минуте при счете 3:0 Роман в борьбе за мяч повалил на газон иранца Мехди Тареми. Затем украинец ударил соперника ногой. После "подж*пника" Мехди картинно трижды перевернулся, а рефери "наградил" Яремчука лишь желтой карточкой.

Видео хамского поведения Яремчука в матче с "Порту" доступно в сети.

Добавим, что футбольные органы Португалии еще могут дополнительно наказать Романа за такое поведение.

В текущей кампании 26-летний Яремчук забил 6 голов и отдал 5 ассистов на клубном уровне. Сумма трансфера украинца из "Гента" в "Бенфику" составила 17 млн евро.

Ранее сообщалось, что "Барселона" интересуется Яремчуком. Футболист уже отреагировал на данные слухи.

Теги:
#Футбол #ФК Бенфика #ФК Порту #Роман Яремчук #Кубок Португалии
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