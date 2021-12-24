Звездный бразилец отказался переходить в "Динамо"

Сумма сделки оказалась слишком низкой.

Бразильский "Крузейро" отказался продавать в "Динамо" нападающего команды Игора Тиаго, сообщает Itatiaia.

По данным источника, 20-летний бразилец сам не горит желанием ехать в Украину, да и сумма сделки для "Крузейро" показалась слишком низкой. Правда, точные цифры компенсации остались неизвестны.

Кроме "Динамо", футболистом интересовался неназванный японский клуб, который хотел купить 80% на футболиста за 1,44 млн долларов. Сейчас самыми реальными претендентами остаются болгарский "Лудогорец" и неназванный европейский клуб. Те, в свою очередь, готовы предложить порядка двух миллионов евро.

В нынешнем сезоне бразильской Серии В Игор сыграл 25 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро. На родине игрока считают одним из самых ярких футболистов своего поколения.

Как ранее сообщал "Телеграф", киевское "Динамо" в зимнее трансферное окно готовится провести большую чистку, расставшись с плеядой лидеров клуба.