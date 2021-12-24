Жена футболиста "Динамо" засветила округлившийся живот в купальнике (фото)

Семья Сидорчуков ждет пополнения.

Анна Сидорчук, жена полузащитника "Динамо" и сборной Украины Сергея Сидорчука, призналась, что боится третьей беременности.

Соответсвующий пост супруга футболиста написала на своей страничке в Instagram.

Сидорчук, которая на днях рассказала о беременности, поблагодарила всех за поздравления, а также рассказала о своих чувствах касательно третьей беременности. Сопроводила пост красотка снимком в купальнике, который был сделан на Мальдивах, где проводит отпуск семья футболиста.

"Спасибо всем за поздравления. Сами в шоке от происходящего. Со стороны это выглядит странно и пугающе. И честно вам скажу, что я и сама боюсь. Помню когда узнала, что за вторую беременность автоматически стану мамой троих, тоже боялась, а оказалось что с тремя очень даже классно и весело. Жизнь дарит нам такое счастье видеть наше отражение в детях и что может быть лучше?" — написала Анна, прикрепив фото в желтом купальнике.

Отметим, хавбек и его жена являются родителями троих детей – Киры (6 лет) и 4-летних близнецов Николь и Никиты.

Добавим, что в текущей кампании Сидорчук сыграл за "Динамо" в 23 матчах во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 2 ассиста.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жена вратаря "Динамо" показала горячий снимок, сделанный на Мальдивах.