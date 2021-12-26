Футболист сборной Украины станет отцом: жена игрока рассекретила пол ребенка (видео)

В семье игрока произойдет пополнение.

Опорный полузащитник варшавской "Легии" и сборной Украины Игорь Харатин станет отцом.

Соответсвующее видео опубликовала супруга футболиста Карина на своей страничке в Instagram.

На католическое Рождество пара решила узнать пол будущего ребенка. Синий дым означает, что у Харатиных будет мальчик. Также Карина подписала пост: "Наш мальчик".

Будущие родители поделились счастливыми кадрами:

26-летний Игорь Харатин ранее выступал в венгерском "Ференцвароше", однако после ухода Сергея Реброва также покинул клуб и перебрался в "Легию". В текущем сезоне футболист провел 22 матча на клубном уровне, отметившись двумя голами и 2 голевыми передачами. На счету игрока четыре матча за национальную команду Украины. Игорь дебютировал в главной команде страны при Андрее Шевченко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жена капитана "Динамо" Сергея Сидорчука Анна на отдыхе на Мальдивах сообщила о ближайшем пополнении в семье. На берегу Индийского океана также проводят отпуск многие футболисты, в частности защитник "Шахтера" Валерий Бондарь отправился туда со своей очаровательной женой Дарьей Савиной.