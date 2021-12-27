"Днепр-1" повесил ценник на Довбика: сумма вас впечатлит

Потенциальным покупателям придется раскошелиться.

Нападающий сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик, который стал героем национальной команды на Евро-2020, стоит не менее 10 млн евро.

Такое заявление в интервью fanday.net сделал почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза.

Береза отметил, что лучший нападающий чемпионата Украины 2021/22 (на данный момент Артем забил 14 голов до зимнего перерыва, — прим. Ред.) может оказаться в другой команде только за большие деньги.

"Достойные в денежном плане предложения мы всегда готовы рассматривать. Довбик должен четко понимать, какой клуб и чемпионат ему подходит. На сегодняшний день он знает себе цену. Это должна быть цифра с шестью нулями и больше десяти миллионов евро. За меньшую сумму не будет даже разговора", — рассказал Береза.

В сезоне 2021/22 Довбик сыграл 18 матчей на клубном уровне, забив 14 голов и сделав 5 ассистов. Transfermarkt оценивает игрока, контракт которого с днепровским клубом действует до 31 декабря 2023 года, в 5 млн евро. В 2021 году Артем стал героем сборной Украины на ЧЕ-2020. Именно его гол в ворота Швеции (1:2) вывел нашу команду в исторический четвертьфинал турнира.

Ранее Довбик рассказал, как его заставляли есть овес на сборах "Волыни".