Экс-футболист "Зари" забил гол-шедевр команде Ярмоленко (видео)

Украинский след в лучшей лиге мира.

Нигерийский нападающий "Уотфорда" Деннис Бонавентуре, который выступал в луганской "Заре", отметился шикарным взятием ворот в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.

Соответсвующее видео опубликовал официальный Twitter-аккаунт "Уотфорда".

Уже на 4-й минуте поединка 24-летний Деннис открыл счет в игре. Однако радовались успеху хозяева недолго. За два тайма гости не только отыгрались, но и четырежды огорчали вратаря "Уотфорда". Добавим, что Ярмоленко остался на скамейке запасных в этой встрече.

Видео шедевра Бонавентуре:

Видеообзор матча "Уотфорд" — "Вест Хэм":

Поражение со счетом 1:4 отбросило "Уотфорд" (13 очков) на 17-е место в турнирной таблице АПЛ, "Вест Хэм" (31 очко) — пятый. В следующем туре "Шершни" сыграют с "Тоттенхэмом" (01.01.2022), а "Молотобойцы" проведут гостевой поединок против "Кристал Пэлас" (01.01.2022).

Нигериец Деннис Бонавентуре начинал свою европейскую карьеру в луганской "Заре". В 2017 году она за 1,40 млн евро был продан в бельгийский "Брюгге". В сезоне 2021/22 форвард забил 8 голов в АПЛ и отдал 5 голевых передач.

Ранее "Телеграф" сообщал, что легионер "Зари" получал предложение от сборной Украины.