Укр

Дюжина игроков "Динамо" может отправиться в чемпионат Румынии

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Георгий Цитаишвили Новость обновлена 29 декабря 2021, 14:06
Георгий Цитаишвили

Все они в ближайшее время покинут "Черноморец".

Киевское "Динамо" может отправить бухарестским одноклубникам 12 игроков, которые сейчас находятся в аренде в одесском "Черноморце".

Как сообщает Football Hub, новое руководство одесситом намерено зимой расторгнуть арендные соглашения, чтобы начать свой путь развития. Среди тех футболистов, которые могут переехать в столицу Румынии, Георгий Цитаишвили, Владислав Кучерук, Кристиан Биловар, Роман Вантух, Денис Кузик, Даниил Скорко, Мохаммед Кадири, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Богдан Билошевский, Евгений Смирный и Вадим Мищенко.

Во время первой части сезона болельщики "Черноморца" неоднократно призывали руководство клуба расстаться с киевскими футболистами. Исторически между фанатами одесситов и киевлян сложились сложные отношения, поэтому они были недовольны такой "дружбой" между двумя украинскими клубами.

Отметим, бухарестское "Динамо" на данный момент находится на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Румынии.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале с арендованными "динамовцами".

Теги:
#ФК Черноморец #УПЛ #ФК Динамо (Киев) #ФК Динамо Бухарест
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