Известный украинский тренер, отказавшийся от работы в России, возглавил "Черноморец"

Одесский клуб получил топового наставника.

Известный украинский специалист Роман Григорчук официально возглавил одесский "Черноморец", который оказался в эпицентре скандала после "домашнего" матча 15-го тура УПЛ с "Динамо" (1:6).

Об этом сообщает официальный сайт одесского клуба.

"Черноморец" объявил о подписании 3-летней сделки с Григорчуком. Кроме того, "Моряки" подписали договор с новым генеральным партнером команды — группой компаний VERTEX UNITED.

56-летний Роман заявил, что очень рад вернуться в Одессу (ранее он тренировал команду в 2010-2014 годах), а также поздравил всех болельщиков "Черноморца" с наступающими праздниками.

"Вместе с новым тренерским штабом будем делать все, чтобы в следующем году у болельщиков команды было побольше позитивных эмоций", — заявил Григорчук.

Напомним, ранее команду тренировал Юрий Мороз.

Юрий Мороз

Добавим, что после 2014 года Григорчук имел предложения по работе в России, однако категорически отверг их. Об этом специалист рассказал в интервью Вацко Live в декабре 2020 года.

"На данный момент я заявляю, что переход в чемпионат России для меня невозможен. Все", — говорил тогда Роман.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что в украинском футболе может поменяться регламент из-за ситуации с арендованными "динамовцами" в "Черноморце".