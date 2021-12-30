"Не двигается и почти не реагирует": чемпион России получил копытом в голову

Трагедия произошла в Татарстане.

Юный российский жокей Адель Халилуллин угодил в реанимацию после встречи с конем.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

По информации источника, 17-летний жокей, который занимает в "Актюбинской КСШ", приехал за экипировкой на базу, чтобы потом улететь в Краснодар за новым конем. Перед этим юноша решил попрощаться со своим старым конем по кличке Кай и напоследок покататься на нем. Мать, которая находилась рядом, и тренер были против этого, ведь ипподром обледенел. Однако Адель не послушался и пошел в конюшню, а через некоторое время конь лягнул спортсмена копытом по голове. В результате происшествия Халилуллин оказался в местной республиканской детской больнице. Сейчас он находится в состоянии сопора (не разговаривает и почти ни на что не реагирует). Жокею поставили диагноз "Черепно-мозговая травма".

Добавим, что Халилуллин является чемпионом России по конному спорту на юниорском уровне. Следственный комитет начал проверку по инциденту.

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