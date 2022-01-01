"Горячая подружка Санты": жена футболиста "Шахтера" оголилась на снегу (фото)

Красотка отдыхает на отечественном курорте.

Дарья Савина, жена футболиста донецкого "Шахтера" и сборной Украины, после отдыха на Мальдивах похвасталась жаркой семейной фотосессией в Буковеле.

Соответствующие фото журналистка и модель опубликовала на своей страничке в Instagram.

Савина оголилась на открытом небе при минусовой температуре. Поддержал жену и Валерий, который также принял участие в фотосессии на снегу.

"Провожаем этот год красиво. Небольшая фотосессия в перерывах между сауной, джакузи и чаном в прекрасной семейной компании. Как вам такая подружка Санты?" — пошутила красотка.

Напомним, 22-летний Бондарь в кампании 2021/22 сыграл лишь 8 матчей за "Шахтер" во всех турнирах и голевыми действиями не отмечался. В первой части сезона Валерий восстанавливался от тяжелой травмы, которую он получил в конце прошлого сезона.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Дарья и Валерий отдыхали на Мальдивах. На берегу Индийского океана журналистка частенько баловала подписчиков горячими снимками. Недавно пара обвенчалась в Киево-Печерской лавре.