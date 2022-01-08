Украинский биатлонист оконфузился в эстафете на Кубке мира
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Спортсмен неудачно провел первую стрельбу.
В субботу, 8 января, в немецком Оберхофе, где на днях в спринтерской гонке опозорилась российская биатлонистка, состоялась смешанная эстафета, в которой повеселил публику украинский биатлонист Артем Прима.
Об этом сообщает tribuna.
Сообщается, что на первой стрельбе украинский биатлонист подъехал к чужому коврику. Прима, осознав свою ошибку, переместился на свое место, но закончил стрельбу последним из 24 команд, использовав три дополнительных патрона.
Добавим, что Украину в смешанной эстафете также представляли Дмитрий Пидручный, Валентина Семеренко и Юлия Джима, а "Желто-синие" заняли десятое место. Победу в соревнованиях добыли норвежцы.
Результаты смешанной эстафеты в Оберхофе:
Добавим, что 8 января на 5-м этапе Кубка мира состоится еще одна гонка — одиночная смешанная эстафета. Старт гонки запланирован на 15:45 по киевскому времени, а Украину в одиночном миксте представят Дарья Блашко и Артем Тищенко.
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