Украинский биатлонист оконфузился в эстафете на Кубке мира

Спортсмен неудачно провел первую стрельбу.

В субботу, 8 января, в немецком Оберхофе, где на днях в спринтерской гонке опозорилась российская биатлонистка, состоялась смешанная эстафета, в которой повеселил публику украинский биатлонист Артем Прима.

Об этом сообщает tribuna.

Сообщается, что на первой стрельбе украинский биатлонист подъехал к чужому коврику. Прима, осознав свою ошибку, переместился на свое место, но закончил стрельбу последним из 24 команд, использовав три дополнительных патрона.

Добавим, что Украину в смешанной эстафете также представляли Дмитрий Пидручный, Валентина Семеренко и Юлия Джима, а "Желто-синие" заняли десятое место. Победу в соревнованиях добыли норвежцы.

Результаты смешанной эстафеты в Оберхофе:

Результаты смешанной эстафеты в Оберхофе

Добавим, что 8 января на 5-м этапе Кубка мира состоится еще одна гонка — одиночная смешанная эстафета. Старт гонки запланирован на 15:45 по киевскому времени, а Украину в одиночном миксте представят Дарья Блашко и Артем Тищенко.

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