Футболист сборной потерял сознание и начал биться в конвульсиях во время матча (видео)

Страшный момент попал на видео.

Центральный защитник сборной Мали и "Аль-Вакра" Усман Кулибали потерял сознание во время гостевого матча чемпионата Катара против "Аль-Раяна".

Об этом сообщает Qatar Living.

В концовке первого тайма 32-летний Кулибали упал на газон. Режисер трансляции не сразу понял, что Усман потерял сознание, и в эфир попали жуткие кадры с конвульсиями футболиста. На поле оперативно выехала бригада медиков, оказавшая игроку первую помощь. Затем футболиста доставили в больницу.

Команды ушли на перерыв, а матч был прерван. Счет на момент остановки поединка был 1:0 в пользу "Аль-Раяна".

На страничке Кулибали в Instagram появился пост, в котором жена игрока рассказала о состоянии здоровья мужа. Супруга футболиста отметила, что состояние Усмана стабильное, а причиной случившегося стал сердечный приступ.

Кулибали является игроком сборной Мали, за которую он сыграл 26 матчей. Он известен по своим выступлениям за "Генгам", "Брест" и "Панатинаикос". В текущей клубной кампании Усман провел 16 матчей, в которых отметился одним голом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Омане прямо перед игрой национального первенства умер футболист.