Умер знаменитый советский биатлонист, "поставивший Америку на колени"

Не стало двукратного олимпийского чемпиона.

В ночь на вторник, 11 января, перестало биться сердце знаменитого советского биатлониста Анатолия Алябьева.

Об этом сообщил известный российский журналист Дмитрий Губерниев на своем telegram-канале.

Алябьев, который на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде (США) выиграл две золотые награды, скончался на 71-м году жизни.

"Умер двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев… Шок… В декабре поздравлял своего друга и кумира с юбилеем, созванивались и на Новый год… Боже мой, дядя Толя… RIP", — написал Губерниев.

По информации ТАСС, причиной смерти прославленного спортсмена была сильная простуда. Источник в Союзе биатлонистов России рассказал, что в последние годы у Анатолия были проблемы с легкими.

Алябьев побеждал на Играх в мужской эстафете, а также в индивидуальной гонке на 20 км. Кроме того, он выиграл "бронзу" в спринте на 10 км. В 1981 и 1982 годах он вместе со сборной СССР становился бронзовым призером чемпионата мира в эстафете. После окончания карьеры спортсмена работал тренером в сборной России.

В одном из своих интервью Алябьев, вспоминая про победу на Играх-1980, заявил, что их команда "поставила Америку на колени".

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