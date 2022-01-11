В Украине боксеров для поединков набирают "по объявлению" - в прямом смысле слова

Бойцов ищут для шоу во Франции.

Бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев ищет двух боксеров-профессионалов, а для поиска спортсменов он выбрал социальную сеть Facebook.

Соответсвующее объявление было опубликовано на официальной странице специалиста в Facebook.

Городничев сообщил, что он ищет двух боксеров-профессионалов для участия на вечере бокса во Франции. Тренеру нужны бойцы весом до 63,5 кг и 71 кг.

Сергей Городничев ищет боксеров через Facebook

Пользователи сети изначально восприняли данный пост тренера как шутку, однако в комментариях Городничев подтвердил серьезность своих намерений. К слову, в комментариях, где в основном шутили, нашелся лишь один боксер.

В сети пошутили над странным способом поиска боксеров

Напомним, Городничев сам являлся боксером. На чемпионате мира в Тампере в 1993 году он выиграл "бронзу" в весовой категории до 67 кг. После завершения спортивной карьеры Сергей активно занимался тренерской деятельностью, участвовал в подготовке таких известных боксеров как Владимир Кличко и Заурбек Байсангуров.

Ранее Городничев заявил, что Василий Ломаченко угодил в плохую ситуацию из-за поражения Теофимо Лопеса в бою с Джорджем Камбососом.