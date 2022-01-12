Укр

"Киберспортсмены давно уже не ботаники". Экс-капитан NaVi Даниил "Zeus" Тесленко принял участие в новом проекте на youtube-канале Parimatch Ukraine

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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"Киберспортсмены давно уже не ботаники". Экс-капитан NaVi Даниил "Zeus" Тесленко принял участие в новом проекте на youtube-канале Parimatch Ukraine Новость обновлена 12 января 2022, 12:46

Zeus рассказал, как выглядит его команда мечты.

Чемпион мира по CS:GO, экс-капитан NaVi Даниил "Zeus" Тесленко принял участие в youtube проекте "10 вопросов от Parimatch" на канале Parimatch Ukraine и поделился, чем занимается сейчас и что запланировал на будущее.

Даня рассказал, как выглядит его команда мечты, хочет ли попробовать себя в роли тренера, поведал о собственном вкладе в развитие киберспорта и о своем сегодняшнем бизнесе.

Zeus акцентировал внимание на том, что киберспорт это популярный и перспективный вид спорта. "У киберспортсменов много денег. Они уже давно не ботаники. Они ездят на дорогих машинах, живут в классных домах и у них все чики-пики".

А еще он выразил респект киберспортивной сцене Украины. "Украинский Counter-Strike сейчас на очень высоком уровне! Даже на Кубке Украины, проводимом UESF, много классных игроков и команд", – поделился Даня.

Сейчас проходит первый официальный Суперкубок Украины по дисциплине CS:GO, проводимый Федерацией киберспорта Украины при поддержке единственной легальной беттинговой компанией Parimatch Ukraine. А недавно Федерация киберспорта Украины анонсировала Кубок Украины 2022 по дисциплинам CS:GO и Dota 2 с общим призовым фондом 800,000 грн.

Интервью Даниила Zeus Тесленко можно посмотреть на официальном канале Parimatch Ukraine на Youtube. Ранее в проекте "10 вопросов от Parimatch" также принял участие чемпион мира по боксу Александр Усик.

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