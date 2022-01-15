"Шахтер" представил новичка из сборной Бразилии (видео)

Звездный футболист пополнил ряды "Шахтера".

Правый вингер "Аякса" и сборной Бразилии Давид Нерес перешел в "Шахтер", который также проявляет интерес к футболисту сборной Молдовы.

Об этом сообщает официальный сайт донецкой команды.

Сообщается, что футболист сборной Бразилии 24-летний Нерес подписал контракт с "Горняками" до 31 декабря 2026 года. Трансфер бразильца обошелся дончанам в 12 млн евро. Кроме того, "Аякс" может еще дополнительно заработать 4 млн евро бонусами на этом переходе. Добавим, что нидерландский клуб сообщил о трансфере еще 14 января.

В своем молодом возрасте Давид может похвастаться уймой трофеев. Воспитанник "Сан-Паулу" дважды выигрывал чемпионат и Кубок Португалии, выходил в финал Лиги Европы и добирался до полуфинала Лиги чемпионов. На счету вингера также 7 матчей за сборную Бразилии. К слову, Нерес даже забил гол за "Пентакампеоне".

Ранее "Телеграф" сообщал, что игрок "Шахтера" сделал предложение бывшей девушке "динамовца".

Напомним, бразильский вингер "Шахтера" Тете, который играет на позиции Нереса, может перейти в российский клуб.