Укр

Соперница Свитолиной покидала корт на инвалидной коляске (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Элина Свитолина - Армони Тан Новость обновлена 19 января 2022, 11:35
Элина Свитолина - Армони Тан

Украинка выиграла две стартовые игры.

Первая ракетка Украины и 17-й номер WTA украинка Элина Свитолина, которая недавно призналась, что мало знает о происходящем на родине, пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Австралии-2022 на отказе соперницы.

Об этом сообщает пресс-служба Australian Open в Twitter.

Во втором раунде Турнира Большого Шлема украинка победила француженку Армони Тан со счетом 6:3, 5:7, 5:1. На момент остановки поединка лидировала Элина. Добавим, что Тан повредила икроножную мышцу и из-за этого не сумела уйти с корта самостоятельно. Ее увезли на инвалидной коляске.

Видеообзор матча Элина Свитолина — Армони Тан:

Примечательно, что на решение о снятии с игры Армони надоумил судья на вышке, который отметил, что француженка лишь усугубит травму, если продолжит играть.

В третьем круге Элина проведет матч с бывшей первой ракеткой мира — Викторией Азаренко. Белорусская теннисистка на пути в третий раунд расправилась со швейцаркой Хиль Белен Тайхман. Матч между Элиной и Викторией ориентировочно состоится в ночь на 21 января.

Ранее Свитолина рассказала о своей скромной жизни. Украинка владеет недвижимостью в Лондоне и Монако.

Теги:
#Теннис #Элина Свитолина #Australian Open
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