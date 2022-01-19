Соперница Свитолиной покидала корт на инвалидной коляске (видео)
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Украинка выиграла две стартовые игры.
Первая ракетка Украины и 17-й номер WTA украинка Элина Свитолина, которая недавно призналась, что мало знает о происходящем на родине, пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Австралии-2022 на отказе соперницы.
Об этом сообщает пресс-служба Australian Open в Twitter.
Во втором раунде Турнира Большого Шлема украинка победила француженку Армони Тан со счетом 6:3, 5:7, 5:1. На момент остановки поединка лидировала Элина. Добавим, что Тан повредила икроножную мышцу и из-за этого не сумела уйти с корта самостоятельно. Ее увезли на инвалидной коляске.
Видеообзор матча Элина Свитолина — Армони Тан:
Примечательно, что на решение о снятии с игры Армони надоумил судья на вышке, который отметил, что француженка лишь усугубит травму, если продолжит играть.
В третьем круге Элина проведет матч с бывшей первой ракеткой мира — Викторией Азаренко. Белорусская теннисистка на пути в третий раунд расправилась со швейцаркой Хиль Белен Тайхман. Матч между Элиной и Викторией ориентировочно состоится в ночь на 21 января.
Ранее Свитолина рассказала о своей скромной жизни. Украинка владеет недвижимостью в Лондоне и Монако.
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