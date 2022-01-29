"Новый Шевченко" перейдет в клуб Серии А

Трансферная эпопея с Супрягой вскоре завершится.

Нападающий киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Владислав Супряга, которым интересуется швейцарский "Базель", перейдет в итальянский клуб.

Об этом сообщает ряд источников, включая авторитетного журналиста Джанлуку Ди Марцио.

По информации источника, переговоры с футболистом прошли успешно, теперь слово за "Динамо". Telegram-канал "Динамо Киев Inside" подтвердил слухи о возможном переходе "Нового Шевченко" в генуэзский клуб. Сообщается, что главный тренер "Бело-синих" Мирча Луческу дал добро на трансфер. Добавим, что трансферное окно в Италии закрывается 31 января, а потому сторонам необходимо поторопиться. Ожидается, что "Сампдория" возьмет Супрягу в аренду с правом последующего выкупа.

В кампании 2021/22 Супряга пока не забивал. Transfermarkt оценивает 21-летнего "динамовца" в 4 млн евро.

Кроме того, сообщается, что французский "Страсбур" и турецкий ФК "Касымпаша" претендуют на защитника "Динамо" Артема Шабанова. Оба клуба готовы оформить полноценный трансфер футболиста.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" хочет усилиться игроком сборной Сербии.

Напомним, в Турции юные "динамовцы" устроили массовую драку.