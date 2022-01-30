Украинский футболист официально перешел в топ-чемпионат

"Шахтер" отпустил игрока в чемпионат Франции.

Полузащитник "Шахтера" и молодежной сборной Украины Даниил Игнатенко, который по слухам вел переговоры с "Бордо", официально таки перешел во французский клуб.

Об этом сообщает официальная страничка "Бордо" в Instagram.

По информации источника, 24-летний центральный полузащитник Игнатенко отправился в "Бордо" на правах аренды. Срок соглашения не называется, однако ранее появилась информация о том, что Даниил в аренде проведет остаток сезона 2021/22, а затем французский клуб выкупит контракт футболиста у "Шахтера" за 2-3 млн евро.

"Бордо" познакомил своих болельщиков с украинцем в небольшом видео:

Напомним, Даниил в последнее время находился в аренде в "Днепре-1" и был вызван в стан "Горняков" за пару дней до своего трансфера в "Бордо". В текущей кампании Игнатенко забил три гола в 15 матчах во всех турнирах.

Ранее "Телеграф" сообщал, куда отправится Евгений Коноплянка, изгнанный из "Шахтера". К слову, "Горняки" в зимнее трансферное окно усилились 17-летним бразильцем. Также в стан дончан перешел звездный бразилец из "Аякса".