"Зверь": украинский вратарь потянул пушечный пенальти (видео)

Кипер принес "Шахтеру" победу.

В третьем контрольном матче на сборах в турецком Белеке донецкий "Шахтер", который недавно отправил украинца в аренду во французский клуб, минимально обыграл "Црвену Звезду" (3:2), а героем встречи стала вратарь "Горняков" и сборной Украины Анатолий Трубин.

Своим блестящим сейвом Анатолий поделился на страничке в Instagram.

При счете 3:2 в пользу дончан голкипер отразил пушечный выстрел Милана Павкова с пенальти. Кипер в соцсетях поделился секретом успеха.

"Тренировки "Пенальти до ночи" прошли не зря. Ежедневная работа приносит свои плоды. Только вперед", — написал Трубин.

К слову, партнер Анатолия по команде Ефим Конопля в комментариях под постом Трубина назвал вратаря "Зверем".

Анатолий Трубин поделился своим сейвом

Добавим, что в этом матче проявил себя новичок "Горняков" Давид Нерес, оформивший красивый дубль.

Отметим, "Шахтер" ненадолго отправился в Киев, а 6 января дончане вновь вылетят в Белек для подготовки к официальным матчам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" разгромил австрийский "Вольфсбергер" (1:4).