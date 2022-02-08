Укр

Украинке позволили выступить на Олимпиаде за 5 минут до старта: странный конфуз организаторов

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Аннамари Данча Новость обновлена 08 февраля 2022, 11:48
Аннамари Данча

Украинскую спортсменку довели до стресса.

Украинская сноубордистка Аннамари Данча таки сумела выступить на Олимпиаде в Пекине.

О своем драматическом старте Данча рассказала в интервью suspilne.media.

Дело в том, что по прибытию в Пекин у нашей спортсменки диагностировали коронавирус. За день до стартов ее тест уже был негативным, и организаторы допустили ее до стартов. А вот уже во время соревнований по параллельному гигантскому слалому украинку отстранили от старта из-за "плохих тестов". К счастью, у Данчи был с собой телефон и с помощью НОК Украины недоразумение было улажено. Украинку допустили до соревнований последней, правда, она проходила дистанцию сама (обычно участвует двое сноубордистов). В итоге Аннамари заняла 26-е место и не сумела пройти в финал.

"И когда я была на старте, оставалось пять пар передо мной. Ко мне подходят, говорят, что я не могу стартовать, потому что у меня плохие тесты. Я видела, что здесь присутствуют представители НОК, я им давай звонить, чтобы высылали тесты. Начала бороться, отстаивать себя. Очень тяжело теперь, это стресс", — заявила спортсменка.

8 февраля на Олимпиаде в Пекине проходит 4-й соревновательный день. Китай неожиданно вышел в лидеры медального зачета.

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