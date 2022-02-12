Укр

Россию хотят прогнать с Олимпийских игр: сделано резкое заявление

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Российская лыжница Новость обновлена 12 февраля 2022, 10:51
Российская лыжница

Выступление россиян под флагом Олимпийского комитета России считают ошибкой.

Экс-руководитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди после допинг-скандала с россиянкой Камилой Валиевой на Олимпиаде-2022 признался, что россиян стоит в будущем убрать с Олимпийских игр, пока они не исправятся.

Соответствующий комментарий Риди дал reuters.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Бывший глава WADA, который руководил организацией до 2020 года, считает, что России стоит взять тайм-аут на одну, две Олимпиады, чтобы решить все проблемы с допингом. Кроме того, Риди отметил, что русские не раскаялись, ничего не признают, а наказание в виде лишения флага и гимна до 2022 года является слишком мягким для них.

"В определенный момент, если страна абсолютно неисправима, вы оказываетесь в ситуации, когда этой стране необходимо объявить тайм-аут. Можно было бы сказать: мы можем вам помочь. У вас есть проблема, мы поможем сосредоточиться на ней. Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока не возьмете все это под контроль", — цитирует Риди "Чемпионат".

Напомним в допинг пробе Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года был обнаружен триметазидин. В данный момент решается вопрос об ее отстранении. Примечательно, что Валиева помогла сборной Олимпийского комитета России (ОКР) выиграть командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

12 февраля на Играх-2022 проходит восьмой соревновательный день. Все медалисты дня, а также результаты украинцев доступны у нас на сайте.

Теги:
#Олимпиада 2022 #Фигурное катание
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