Украинский фехтовальщик победил россиянина и привез медаль из Сочи

Украинский спортсмен победил в четырех поединках подряд

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Сочи, победив на своем пути россиянина Никиту Глазкова.

Об этом сообщили на сайте Национальной федерации фехтования Украины.

38-летний украинец победил в четырех поединках. В стартовом туре Рейзлин одержал победу над другим украинцем — Павлом Трофименко (15:14), а в 1/16 финала — оказался сильнее японца Коки Кано (15:14). Далее Рейзлин уверенно победил россиянина Глазкова (15:8) и француза Александра Бардене (15:8) и гарантировал третье место на Кубке мира.

Уступил Рейзлин со счетом 13:15 итальянцу Валерио Куомо, который, в итоге, и стал триумфатором турнира, одолев в финале француза Ромена Каннона (15:9).

Игорь Рейзлин является обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в Токио и серебряным призером чемпионата Европы.

Кроме того, на этапе Кубка мира в Сочи в топ-64 вошли еще четыре украинца: Ян Сыч (32 место), Евгений Горбачук (40 место), Никита Кошман (60 место) и Павел Трофименко (63 место).

Напомним, украинский спортсмен не сдержал слез на Олимпиаде в Пекине.

Также российская хоккейная команда позорно вылетела из Олимпиады.