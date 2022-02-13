ПСЖ - "Реал": прогноз на суперматч Лиги чемпионов

Букмекеры назвали фаворита 1/8 финала.

Французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси, является небольшим фаворитом в домашнем поединке 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2021/22 с испанским "Реалом".

Об этом сообщает компания "Пари-Матч".

По мнению специалистов, шансы на успех парижан немного выше. На победу французского суперклуба можно сделать ставку с коэффициентом 2,05, в то же время шансы на ничью и победу гостей примерно равны — 3,75 и 3,60 соответственно. Букмекеры считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 1:1 либо 2:1 в пользу ПСЖ. На данные события можно сделать ставки с коэффициентами 7,70 и 8,70 соответственно.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов ПСЖ — "Реал" (данные за 13 февраля)

Пари-Матч: (победа ПСЖ 2,05 — ничья 3,75 — победа "Реала" 3,60).

Добавим, что в последний раз ПСЖ и "Реал" встречались в сезоне 2019/20 на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда игра в Париже завершилась погромом "Сливочных" со счетом 3:0, а в Мадриде "Королевский клуб" не сумел взять реванш — 2:2.

Матч ПСЖ — "Реал" состоится 15 февраля, начало — в 22:00 по киевскому времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Андрей Лунин сыграл за "Реал" в 1/8 финала Кубка Испании.