"Спортинг" - "Ман Сити": Зинченко пророчат выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Команде украинца обещают "легкую прогулку" в Португалии.

Английский "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко, который может переехать в Испанию, является безоговорочным фаворитом матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 с португальским "Спортингом".

Об этом сообщает букмекерская компания Пари-Матч.

Специалисты практически не дают шансов "Спортингу". На победу португальского коллектива и ничью аналитики предлагают довольно высокие коэффициенты — 9,70 и 5,90, а вот триумф "Ман Сити" оценивается в 1,31. Букмекеры считают, что самым вероятным исходом встречи является победа манчестерского клуба со счетом 0:2 — коэффициент 6,70. Добавим, что проход "Спортинга" в следующий раунд ЛЧ по итогам двух матчей букмекеры расценивают как чудо — коэффициент 13,00, а подобный успех МС — как почти свершившейся факт — 1,04.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Спортинг" — "Манчестер Сити" (данные за 13 февраля)

Пари-Матч: (победа "Спортинга" 9,70 — ничья 5,90 — победа "Манчестер Сити" 1,31).

Добавим, что в последний раз команды пересекались между собой в Лиге Европы в сезоне 2011/2012. Тогда "Спортинг" выбил МС из турнира за счет правила выездного гола (1:0 и 2:3). К слову, данное правило уже не действует в еврокубках.

Матч "Спортинг" — "Ман Сити" состоится 15 февраля, начало — в 22:00 по киевскому времени.

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