ПСЖ - "Реал": где и когда смотреть суперматч Лиги чемпионов

Большие европейские клубы сыграют на ранней стадии плей-офф.

Судьба свела ПСЖ и "Реал" в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. Первая игра 1/8 финала между грандами состоится во Франции 15 февраля и будет показана в прямом эфире в Украине на сервисе Megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Встреча пройдет в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Для просмотра матча на Megogo необходима подписка (стоимость пробной составляет 29 грн). Добавим, что "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, в ходе которой у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов, а по завершении встречи — лучшие моменты.

Команды подходят к игре в качестве лидеров в своих чемпионатах. "Реал" имеет небольшой гандикап перед преследователями в Примере, а вот ПСЖ может похвастаться солидным преимуществом в Лиге 1 и все силы бросит на завоевание заветной Лиги чемпионов.

Отметим, букмекеры уверены в превосходстве парижан в первой встрече, однако не стоит забывать, что противостоит ПСЖ клуб с рекордным количеством побед в главном еврокубке (13 кубков).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Модрич роскошным ударом принес "Реалу" победу в Суперкубке Испании.