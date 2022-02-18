Еще одна украинка попалась на допинге на Олимпиаде
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 64
На этот раз "отметилась" представительница бобслея.
Единственная украинская бобслеистка на Олимпиаде-2022 Лидия Гунько провалила допинг-тест, взятый на Играх.
Об этом сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA) на своем официальном сайте.
ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
По информации источника, допинг-проба украинки дала неблагоприятный результат анализа (AAF). В ее тесте обнаружили метаболиты дегидрохлорметилтестостерона, который относится к группе андрогенных анаболических стероидов. Примечательно, что допинг-проба была взята на Олимпийских играх 14 февраля. 17 февраля данные о положительном тесте на допинг украинки были переданы лабораторией WADA в Пекине.
Гунько получила временное отстранение, идет расследование. Украинка может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), а также запросить вскрытие пробы Б.
Напомним, на Играх 28-летняя Лидия впервые в истории представила Украину в бобслее — в новой олимпийской дисциплине монобоб. Добавим, что по итогам спусков Гунько заняла 20-е место.
Ранее сообщалось, что украинская лыжница провалила допинг-тест на Олимпиаде. Спортсменка позднее решила завершить карьеру.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-