Еще одна украинка попалась на допинге на Олимпиаде

На этот раз "отметилась" представительница бобслея.

Единственная украинская бобслеистка на Олимпиаде-2022 Лидия Гунько провалила допинг-тест, взятый на Играх.

Об этом сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA) на своем официальном сайте.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

По информации источника, допинг-проба украинки дала неблагоприятный результат анализа (AAF). В ее тесте обнаружили метаболиты дегидрохлорметилтестостерона, который относится к группе андрогенных анаболических стероидов. Примечательно, что допинг-проба была взята на Олимпийских играх 14 февраля. 17 февраля данные о положительном тесте на допинг украинки были переданы лабораторией WADA в Пекине.

Гунько получила временное отстранение, идет расследование. Украинка может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), а также запросить вскрытие пробы Б.

Напомним, на Играх 28-летняя Лидия впервые в истории представила Украину в бобслее — в новой олимпийской дисциплине монобоб. Добавим, что по итогам спусков Гунько заняла 20-е место.

Ранее сообщалось, что украинская лыжница провалила допинг-тест на Олимпиаде. Спортсменка позднее решила завершить карьеру.